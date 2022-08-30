Уряди десяти країн спростували фейк росіян про розробку біологічної зброї у «секретних лабораторіях»

Уряди десяти країн – США, Вірменії, Грузії, Іраку, Йорданії, Ліберії, Філіппін, Сьєрра-Леоне, Уганди та України – опублікували спільну заяву, яка спростовує пропаганду кремля щодо розроблення біологічної зброї в лабораторіях.

Повний текст заяви можна прочитати тут.

(https://www.state.gov/joint-statement-on-the-contribution-of-cooperative-threat-reduction-partnerships-to-global-health-security/)

«Наші уряди відкрито та прозоро співпрацюють у межах Програми зниження біологічної загрози, яка є частиною Програми спільного зменшення загрози Міністерства оборони США. Ці партнерства мають виключно мирні цілі. Вони не мають жодного відношення до зброї», – йдеться у заяві.

Джерело: https://t.me/spravdi/16243

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