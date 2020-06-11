Урядом призначено довічні державні стипендії 27 учасникам бойових дій у період Другої світової війни

На засіданні Уряду, 10 червня 2020 року, схвалено проект Указу Президента України „Про призначення довічних державних стипендій учасникам бойових дій у період Другої світової війни 1939–1945 років”.

Проектом акта передбачається призначення довічних державних стипендій двадцяти семи учасникам бойових дій у період Другої світової війни 1939–1945 років (із тринадцяти регіонів України), які зробили вагомий внесок у розбудову Української держави.

Даний проект розроблено з метою посилення державної підтримки учасників бойових дій у період Другої світової війни 1939–1945 років.

Довідково:

Указом Президента України від 17.05.2000 № 689 „Про заснування довічних державних стипендій для учасників бойових дій у період Другої світової війни 1939–1945 років” (зі змінами) засновано довічні державні стипендії, що виплачуються особам, які мають визначні заслуги та зробили вагомий внесок у розбудову Української держави, в розмірі 100 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, незалежно від розміру одержуваної заробітної плати, пенсії або грошового утримання. На сьогодні це становить 1638 гривень. Державним бюджетом України щороку передбачено кошти на 100 довічних державних стипендій.

Источник: msp.gov.ua

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