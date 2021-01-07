Урядом спрощено порядок розслідування випадків смерті окремих категорій медичних працівників внаслідок інфікування COVID - 19 на робочому місці
Урядом затверджено окремий порядок розслідування смертельних випадків медичних працівників, інфікованих COVID – 19. Зазначеним рішенням усунуто бюрократичні бар’єри у підтвердженні факту інфікування медичних працівників під час виконання ними професійних обов’язків.
Порядок розслідування випадків смерті медичних працівників відповідно до прийнятого рішення має бути завершено у п’ятиденний строк, що дозволить Фонду соціального страхування України здійснювати виплати у найкоротші терміни.
Роз’яснення стосовно реалізації порядку розслідування випадків смерті окремих категорій медичних працівників внаслідок інфікування COVID - 19 буде здійснюватися Міністерством охорони здоров’я України.
Довідково
Постанову Кабінету Міністрів України №1 «Деякі питання розслідування випадків смерті окремих категорій медичних працівників» ухвалено 5 січня 2021 року.
Источник: msp.gov.ua