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Урядом спрощено порядок розслідування випадків смерті окремих категорій медичних працівників внаслідок інфікування COVID - 19 на робочому місці

Урядом спрощено порядок розслідування випадків смерті окремих категорій медичних працівників внаслідок інфікування COVID - 19 на робочому місці

Урядом затверджено окремий порядок розслідування смертельних випадків медичних працівників, інфікованих COVID – 19. Зазначеним рішенням усунуто бюрократичні бар’єри у підтвердженні факту інфікування медичних працівників під час виконання ними професійних обов’язків.

Порядок розслідування випадків смерті медичних працівників відповідно до прийнятого рішення має бути завершено у п’ятиденний строк, що дозволить Фонду соціального страхування України здійснювати виплати у найкоротші терміни.

Роз’яснення стосовно реалізації порядку розслідування випадків смерті окремих категорій медичних працівників внаслідок інфікування COVID - 19 буде здійснюватися Міністерством охорони здоров’я України.

Довідково

Постанову Кабінету Міністрів України №1 «Деякі питання розслідування випадків смерті окремих категорій медичних працівників» ухвалено 5 січня 2021 року.

Источник: msp.gov.ua

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