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Урядом удосконалено порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення реабілітації дітей з інвалідністю

Урядом удосконалено порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення реабілітації дітей з інвалідністю

20 січня 2021 року на засіданні Уряду прийнято постанову Кабінету Міністрів України „Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення реабілітації дітей з інвалідністю”, якою визначено механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою 2507100 „Реабілітація дітей з інвалідністю”.

Викладення в новій редакції Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення реабілітації дітей з інвалідністю, дасть змогу:

- врегулювати проблемні питання першочергового забезпечення реабілітаційними послугами дітей з інвалідністю, які не отримали такі послуги в попередньому бюджетному році внаслідок відсутності бюджетних коштів або у зв’язку з довготривалою хворобою дитини;

- збільшити питому вагу витрат на надання реабілітаційних послуг для однієї дитини;

- включити у граничну вартість реабілітаційних послуг вартість перевезення дитини з інвалідністю;

- спростити адміністративні процедури та прискорити процес надання реабілітаційних послуг.

Впровадження цих положень забезпечить доступність послуг для сімей, в яких є дитина з важкою формою інвалідності, яка потребує реабілітаційних послуг, та дасть змогу підвищити якість надання цих послуг у межах граничної вартості.

Источник: msp.gov.ua

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