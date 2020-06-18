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Урядом запроваджено тримірну програму підвищення пенсій, - Марина Лазебна

Урядом запроваджено тримірну програму підвищення пенсій, - Марина Лазебна

Міністр соціальної політики Марина Лазебна зазначила, що серед основних досягнень Уряду за 100 днів роботи - запровадження тримірної програми підвищення пенсій.

Міністр підкреслила, що діяльність Уряду була спрямована на захист найбільш вразливих перед COVID-19 категорії громадян, зокрема пенсіонерів.

По-перше, з 1 квітня 1,5 млн пенсіонерів, старших за 80 років, отримали щомісячне підвищення до пенсії у середньому розмірі 500 гривень.

Днями Верховна Рада прийняла Закон, яким передбачається запровадження нової надбавки на догляд одиноким пенсіонерам віком 80 +, які за висновком ЛКК потребують постійного стороннього догляду. Розмір допомоги становитиме 40 % прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездатність, і дорівнюватиме близько 700 гривень.

Важливо, що після підписання Закону Президентом пенсіонерам нараховуватимуться ці кошти з січня 2020 року, тобто з урахуванням періоду, який вже минув.

По-друге, 10,6 млн пенсіонерів та одержувачів соціальних допомог, розмір пенсій та виплат яким не перевищував 5 тис. гривень, отримали одноразову грошову допомогу в розмірі 1000 гривень.

По-третє, для 8,4 млн пенсіонерів у травні було проіндексовано на 11 % пенсії, середній розмір підвищення склав 260 гривень.

Розмір середньої пенсії зріс до 3400 гривень.

Источник: kmu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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