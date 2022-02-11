Урядовий комітет ухвалив проєкт Річної національної програми під егідою Комісії Україна – НАТО на 2022 рік

Про це повідомив Урядовий портал

8 лютого ц. р. відповідний Урядовий комітет ухвалив рішення про схвалення проєкту Річної національної програми під егідою Комісії Україна – НАТО на 2022 рік (далі – РНП – 22).

“Цьогорічна програма дозволить системно рухатися до рівня відповідності критеріям членства в НАТО, а також сприятиме розв’язанню багатьох соціально-економічних та безпекових питань України”, – зазначила Віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

РНП – 2022, зокрема, зосереджується на:

— забезпеченні взаємосумісності інститутів безпеки й оборони України з Альянсом;

— індивідуальному та (або) спільному з НАТО внеску України в безпеку Чорноморського регіону;

— адаптації сектору безпеки й оборони України до норм і принципів НАТО, зокрема створення національної системи стійкості та реформування оборонної промисловості;

— поглибленні взаємодії з НАТО в межах статусу партнера з розширеними можливостями, який Україна отримала у 2020 році;

— гармонізації українського законодавства із законодавством держав – членів НАТО у сфері безпеки й оборони.

Після схвалення Урядом України проєкт РНП – 2022 буде передано на розгляд Президенту України.

Источник: gur.gov.ua

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