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08.01.2018 15:15
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Уровень бедности в Украине в 2017 году снизился до 12%

Уровень бедности в Украине в 2017 году снизился до 12%

Уровень бедности в Украине в 2017 году по данным Киевского международного института социологии снизился до 12%, сообщает еженедельное издание "Зеркало недели. Украина" со ссылкой на заместителя исполнительного директора КМИС Викторию Захожу.

По ее словам, с 1994 по 2017 годы уровень бедности в Украине менялся.

Худшая ситуация была в конце 1990 годов. В 1998 году 52% респондентов считали, что они почти голодают.

Затем ситуация улучшалась, и за 10 лет - до 2008 года - уровень бедности снизился до 11%.

"И это один из немногих, но важных достижений Украины за эти годы. В 2008 году, после начала мирового кризиса, уровень бедности вырос до 21%, но затем ситуация стала улучшаться. Перед началом военного конфликта, в 2013-м, уровень бедности составлял 9%, с 2014-го по 2016 годы увеличившись почти вдвое - до 17%. Но в течение последнего года ситуация улучшилась, и уровень бедности снизился до 12% ", - отмечает Виктория Захожа.

Агентство Телевидения Новости

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