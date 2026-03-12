Усі антиукраїнські рішення Будапешта – передвиборча стратегія Орбана і подарунок росії

10 березня Угорщина ухвалила (https://t.me/spravdi/53645) закон про вилучення коштів і цінностей з інкасаторських авто Ощадбанку. (https://t.me/spravdi/53642) Також угорський парламент ухвалив резолюцію проти членства України в Євросоюзі та подальшого фінансування її військових потреб коштом ЄС.

▶️ Дії Угорщини щодо інкасаторів та вантажу Ощадбанку – це беззаконний акт державного бандитизму, який вимагає рішучої реакції з боку Європейського Союзу.

▶️ Позиція угорського парламенту щодо європейської підтримки України – це пряме підігрування росії, яка сьогодні веде повномасштабну війну проти України і гібридну війну проти всієї Європи.

▶️ Спроби Будапешта блокувати вступ України до ЄС – це передусім сигнал угорській національній меншині в Україні, перед якою Віктор Орбан фактично «закриває» двері в ЄС.

▶️ Дії Будапешта – це спроба послабити і розколоти об'єднану Європу в момент, коли загроза прямої російської агресії є абсолютно реальною.

▶️ Антиукраїнські дії Будапешта – це складова передвиборчої кампанії партії Віктора Орбана «Фідес», яка не гребує будь-якими засобами.

▶️ Єдина сторона, якій вигідна така поведінка офіційного Будапешта – це росія, котра прагне послабити Україну і дестабілізувати ЄС заради досягнення своїх агресивних цілей.

Джерело: https://t.me/spravdi/53678

