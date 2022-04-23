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Усі на 100% працюють на перемогу, – Зеленський звернувся до українців на 58 день війни

Усі на 100% працюють на перемогу, – Зеленський звернувся до українців на 58 день війни

Збройні Сили України блискуче виконують свої завдання. Розвідка, Національна гвардія, тероборона, поліція, прикордонники – усі на сто відсотків працюють на перемогу. Але на перемогу також має працювати й кожен громадянин – у тому, чим займається, і там, де перебуває. Якщо ви за кордоном – підтримуйте Україну. Якщо ви займаєтеся звичайною економічною діяльністю – робіть усе, щоб Україні було якнайбільше користі. Якщо ви опинилися на тимчасово окупованій території – намагайтеся створити окупантам якнайбільше проблем. Збройні Сили України – це наш фундамент. Але на цьому фундаменті має завжди стояти фортеця з нашої національної єдності.

https://t.me/V_Zelenskiy_official/1349

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