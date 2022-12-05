Усі Пункти Незламності на Харківщині працюють 24/7

Станом на сьогодні в області в режимі 24/7 працюють більше 300 Пунктів Незламності, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов

«Обов’язково знайдіть найближчий до вас Пункт Незламності, навіть якщо наразі не маєте в ньому потреби на сайті nezlamnist.gov.ua. Переконайтесь, що точно знаєте куди йти у разі надзвичайної ситуації», – сказав очільник області.

Усі Пункти обладнані генераторами, де ви зможете підзарядити свої гаджети. Там тепло, є інтернет, аптечки, чай та кава.

«Крім того, Пункти Незламності організовує і відповідальний бізнес. Вони всі наразі є на онлайн-мапі , яка постійно доповнюється. Тому слідкуйте за оновленнями. Особисто інспектую всі Пункти, щоб контролювати їх повноцінну роботу і забезпечення. Допомагаймо один одному задля перемоги!», – наголосив Олег Синєгубов.

Агентство Телевидения Новости