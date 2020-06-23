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Усиление контроля из-за коронавируса в Харькове: нарушителям грозит до 170 000 грн штрафа

Усиление контроля из-за коронавируса в Харькове: нарушителям грозит до 170 000 грн штрафа

Тем, кто нарушит правила карантина в Харькове, грозит немалый штраф и даже тюрьма

С сегодняшнего дня, 22 июня, в Харькове усилили контроль за соблюдением карантина. Об этом предупреждают в облуправлении Национальной полиции.

В связи с тем, что эпидемиологическая ситуация в регионе ухудшилась, в полиции напоминают о том, что во всех общественных местах  - супермаркетах, магазинах, предприятиях, учреждениях, организациях, развлекательных заведениях, учреждениях быта, зонах отдыха и общественном транспорте - харьковчане должны носить маски и придерживаться социальной дистанции. Еще одно обязательное условие карантина - регулярная дезинфекция, за которую отвечают перевозчики, предприниматели и руководители предприятий.

Копы еще раз напоминают: за нарушение правил карантина и санитарных норм законом предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность: штрафы от 17 до 170 тыс. грн. или тюремное заключение на срок от 3 до 8 лет.

Источник: kharkov.comments.ua/

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: карантин

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