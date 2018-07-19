Успеть за 60 дней. Время уплаты налогов на недвижимость и транспорт пришло

Виктория с утра в налоговой. Женщина пришла в учреждение, чтобы сверить данные о своей жилой недвижимости. Процедура необходима, уверена она, ведь легче разобраться сейчас, чем потом платить штрафы.

Виктория, бухгалтер

Нет, это не сложный процесс. Теперь все у нас автоматизировано приходишь, сверяешься и все – и уже тогда правильно налог начислят? – ну, конечно, если какие-то спорные вопросы – сверяемся либо соглашаемся, либо нет

Впрочем, помимо преимуществ, есть один существенный недостаток - этот налог справедливым назвать никак нельзя, говорят люди, ведь государство и так, буквально, задавило платами за коммунальные услуги.

Виктория, бухгалтер

Вы считаете справедливым этот налог, как к нему относитесь ? – Ну, конечно, нет- почему? - Потому что наше государство и так подняло такие коммунальные платежи, что … толи мы раньше платили, толи мы сейчас платим

Тем не менее, контролирующий орган до первого июля уведомляет об уплате суммы налога физическим лицам. После чего у человека есть 60 дней, чтобы оплатить налог. То есть если человек является собственником квартиры площадью более 60 кв. м или жилого дома большего 120 кв. м., или суммарной площади большей 180 кв.м - надо платить налог.

Ирина Васильева, нач. отдела анализа и прогнозирования поступления налогов

Не уплаченный вовремя налог влечет за собой уплату штрафных санкций и пени, соответственно. Если налог не уплачен – выносится налоговая «вимога», передается в суд и последующие все действия. Размер штрафа зависит, если он больше 30-ти календарных дней – 20 процентов, пеня зависит от ставки Нацбанка

Ставки налога устанавливаются не более полутора процента от минимальной заработной платы за один квадратный метр. Специалисты советуют, при отсутствии сообщения самостоятельно обратиться в налоговую для сверки. Действие требования уплаты распространяется и на тех, кто живет в области

Роман Решетняк, нач. отдела организации работы ЦОП

Платники, які зареєстровані за межами міста Харкова та Харківського району мають змогу звернутися до будь-якого центру обслуговування платників, не лише за місцем своєї реєстрації. В нас, на сьогоднішній день, на базі 9-ти ОДПІ функціонує 27 центрів обслуговування платників

Всего в Харьковской области владельцев недвижимости 498 тыс. А вот плательщиков налогов на недвижимость, отличную от земельного участка, 43 тыс. граждан. Подобные разногласия возникают из-за неполной базы, находящейся в налоговых инспекциях. Поэтому для правильности начисления налогов на недвижимое имущество, необходимо прийти в инспекцию по месту регистрации с документами, подтверждающими право собственности на имущество, говорят специалисты. И подчеркивают, что согласно налоговому кодексу - налогоплательщики обязаны подавать контролирующим органам сведения об изменении данных, которые вносятся в учетную карточку в течение месяца со дня возникновения.

Относительно транспортных средств, под налогообложение в этом году попало 663 автомобиля. Это машины, средняя рыночная стоимость которых составляет 375 минимальных заработных плат, то есть, более миллиона 400 тыс. гривен.

Агентство Телевидения Новости