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Установленная мощность солнечной энергетики КНР достигла 306 ГВт по итогам 2021 г

Установленная мощность солнечной энергетики КНР достигла 306 ГВт по итогам 2021 г

По данным Национального управления энергетики Китая (NEA), к концу 2021 года установленная мощность фотоэлектрических солнечных электростанций, подключенных к сетям, преодолела отметку в 300 гигаватт (ГВт) и достигла 306 ГВт.

По этому показателю Китай занимает первое место в мире семь лет подряд.

Для сравнения, установленная мощность всей российской электроэнергетики составляет примерно 250 ГВт.

В прошедшем году в КНР было установлено около 53 ГВт солнечных электростанций. Это больше, чем в прошлом году и сопоставимо с рекордным показателем 2017 года. По годовому приросту солнечной энергетики Китай занимает первое место в мире девять лет подряд.

NEA подчёркивает, что около одной трети всей установленной мощности фотоэлектрической солнечной энергетики или 107,5 ГВт приходится на распределенные системы, и в 2021 году распределенная солнечная генерация впервые обеспечила более половины прироста (+29 ГВт).

В распределенном сегменте 21,5 ГВт – это небольшие бытовые системы. «Бытовая фотоэлектрическая энергетика стала важной силой страны в достижении целей по сокращению выбросов углерода, достижении углеродной нейтральности и в реализации стратегии возрождения сельских районов», — отмечается в заявлении.

В ноябре 2021 года установленная мощность ветроэнергетики Китая также превысила 300 ГВт.

Согласно планам китайского правительства, КНР доведёт мощности солнечной и ветровой энергетики до 1200 ГВт к 2030 году. Однако эксперты считают, что эта планка будет достигнута на несколько лет раньше. В частности, в опубликованном недавно докладе МЭА прогнозируется, что Китай достигнет этой вехи в 2026 году.

Источник: elektrovesti.net

Новости портала «Весь Харьков»

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