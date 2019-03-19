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19.03.2019 20:21
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Утечка мозгов: Украина теряет талантливых ученых. Как решить проблему?

Утечка мозгов: Украина теряет талантливых ученых. Как решить проблему?

Вот это вот - в этом году появились на рынке Украины для лечения бронхиальной астмы. И в прошлом году - вот этот набор. Это по новым европейским требованиям.

От медицинского оборудования - к технике для оборонной и аэрокосмической отраслей. Институт монокристаллов Национальной академии наук в Харькове - один из лидеров научных разработок в Украине. И пока одной из главных своих задач здесь считают решение проблемы оттока талантливых специалистов.

Владимир Семиноженко, директор института:

Багато наших колег молодого віку, більш старшого віку, які, нажаль, у дуже великій кількості сьогодні відїжджають в провідні наукові центри, тому що наші вчені і технології дуже високо оцінюються сьогодні в світі.

Юлия Тимошенко, народный депутат Украины:

Україна, яка має унікальний інтелектуальний потенціал, яка має прекрасні ресурси для того, щоб бути кращою з кращих у світі, ми не увійшли з вами у 4 промислову революцію, і коли вони думають про те, як там вже жити, то нам треба негайно думати про те, як туди інтегруватися і як стати частиною цього унікального розвитку сучасного людства.

Пути решения проблемы ученые обсуждали во время заседания в Институте монокристаллов. В первую очередь, отмечают специалисты, необходимо повышать уровень экономического роста и развивать промышленные мощности.


Агентство Телевидения Новости

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