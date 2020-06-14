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Утверждение районов и ОТГ позволяет Центризбиркому назначить местные выборы на новой основе

Утверждение районов и ОТГ позволяет Центризбиркому назначить местные выборы на новой основе

Выборы пройдут в районах, по новым территориальным границам, и в 1470 ОТГ.

Утверждение Кабмином административных центров и территории территориальных громад всех областей позволяет провести местные выборы на новой основе. Об этом заявил Министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев, – передает пресс-служба министерства.

“На основании этих решений, Центральная избирательная комиссия сможет назначить первые местные выборы в 2020 году на новой территориальной основе.“, – отметил министр.

Напомним, что перспективные планы громад и сами громады должны были утвердить до 1 июля – до начала избирательной кампании.

Ранее сообщалось, что Кабмин утвердил новую схему районирования Украины. В рамках реформы децентрализации в Харьковской области создается 7 районов и 56 ОТГ.

Также сообщалось, что Харьковщину планируют разделить на Харьковский, Чугуевский, Изюмский, Красноградский, Купянский, Лозовской и Люботинский районы.

Источник: objectiv.tv

Автор: Сергей Барков

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