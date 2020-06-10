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Утверждены кандидатуры новых почетных харьковчан

Утверждены кандидатуры новых почетных харьковчан

Кандидатуры на присвоение звания "Почетный гражданин города Харькова" были единогласно утверждены 9 июня экспертным советом.

Как сообщили в горсовете, утверждены:

● председатель Харьковской организации Национального союза художников Украины Виктор Ковтун;

● бизнесмен Александр Ярославский;

● первая ракетка Украины, член сборной страны по теннису Элина Свитолина.

Окончательное решение относительно утвержденных кандидатур будет принято на ближайшей сессии Харьковского городского совета.

Справка SQ. Звание "Почетный гражданин города Харькова" было введено Городской думой Харькова в 1887 году. На протяжении следующих 27 лет это звание было присвоено ряду выдающихся деятелей, среди которых Владислав Франковский (доктор медицины, общественный деятель, основатель городской детской больницы), Александр Петров (харьковский губернатор в 1886–1895 годы). Одним из последних лауреатов этого звания был офтальмолог Леонард Гиршман. Начиная с 1914 года, звание не присваивалось, однако с 1999 года традицию восстановили. На сегодня этого почетного звания удостоены 120 выдающихся жителей города.

Источник: sq.com.ua

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