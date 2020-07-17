Утворення нових органів регулювання у сфері донорства крові без визначення їхньої відповідальності є неконституційним, – НАЗК

Національне агентство з питань запобігання корупції завершило антикорупційну експертизу законопроєкту №3648 «Про безпеку та якість донорської крові та компонентів крові».

Цей проєкт закону має на меті перегляд правового регулювання у сфері безпеки та якості донорської крові та компонентів крові, що дозволить реформувати цю сферу в Україні. Також проєкт пропонує створити компетентний орган, який ліцензуватиме та контролюватиме суб’єктів системи крові, і реєстр донорів крові та компонентів крові.

У результаті експертизи законопроєкту фахівці НАЗК виявили низку положень, які можуть сприяти корупції, зокрема:

1. Принципово змінено мету донорства. Це несе ризик перетворення діяльності у сфері донорства крові, головною метою якої є забезпечення потреб населення України у донорській крові, на господарську діяльність із заготівлі компонентів крові та виробництво препаратів з неї.

2. Утворення двох нових органів державного регулювання у сфері донорства крові (спеціально уповноваженого органу у сфері донорства крові та її компонентів та Національного трансфузіологічного центру) без визначення їх статусу як органів виконавчої влади, відповідальних за формування та реалізацію державної політику у сфері донорства крові не відповідає Конституції України, Закону України «Про центральні органи виконавчої влади» та Закону України «Про запобігання корупції».

3. Наділення уповноважених органів виконавчої влади широкими дискреційними повноваженнями у сфері донорства крові та її компонентів не відповідає вимогам Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» та створює корупційні ризики в частині довільного ухвалення управлінських рішень.

4. Механізм відшкодування витрат на покриття пільг, гарантій та компенсацій для донорів, а також вартості компонентів крові, придбаних у суб’єктів господарювання приватної форми власності, є прихованим фінансуванням їх діяльності за рахунок коштів Державного бюджету України та місцевих бюджетів і може призвести до порушення вимог міжнародних актів у цій сфері.

5. Використання приватними суб’єктами, які здійснюватимуть заготівлю крові, її переробку та реалізацію, майна суб’єктів системи крові державної та комунальної форми власності може призвести до нерівних умов діяльності всіх суб’єктів та спричинити необґрунтовані витрати з Державного бюджету України та місцевих бюджетів.

Оскільки проєкт закону потребує суттєвого доопрацювання, НАЗК надало висновки та рекомендації антикорупційної експертизи Комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування для врахування та внесення змін у текст документу.

Источник: nazk.gov.ua

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