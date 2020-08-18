З 1-го вересня навчання у закладах профосвіти відбуватиметься за звичним сценарієм, змішано або дистанційно - роз'яснення МОН

Залежно від рівня поширення COVID-19 в регіоні профтехи розпочнуть навчальний рік у звичному режимі, з елементами змішаного навчання або дистанційно. Однак за будь-якого сценарію управлінці на місцях мають організувати у закладах належні санітарні умови, гнучкий режим роботи та освітнього процесу.

Про це йдеться у листі щодо старту навчального року в закладах профосвіти, який був розісланий 17 серпня 2020 року.

“Готуючи рекомендації, ми орієнтувалися на рішення Уряду та Головного санітарного лікаря. Відповідно до них місцеві управлінці вирішують як працюватимуть заклади. Далі керівники профтехів адаптують графік освітнього процесу, видають відповідні накази та, за потреби, коригують навчальні плани. Наприклад, для проведення теоретичних занять у “помаранчевій” або “жовтій” зоні ми рекомендуємо застосовувати змішане навчання, ділити групи на підгрупи, одна з яких слухатиме урок онлайн. Що ж стосується виробничого навчання та практики, то їх краще спланувати за окремим графіком і погодити із роботодавцями”, - зазначив заступник Міністра освіти і науки Андрій Вітренко.

Наразі алгоритм організації нового навчального року в профтехах складається із 6 етапів:

● Визначення предметів або тем, що викладатимуться дистанційно;

● Формування графіка освітнього процесу, де буде виписаний розклад та час початку занять, тривалість перерв, інформація про введення позмінного навчання тощо;

● Затвердження графіка освітнього процесу та предметів для дистанційного навчання на засіданні педагогічної ради профтеху;

● Видання директором наказу щодо організації освітнього процесу у новому навчальному році;

● Інформування працівників, учнів закладу профосвіти про зміни та рішення;

● Підготовка разом із місцевим методичним центром рекомендацій, які визначатимуть методи для контролю знань, перелік ресурсів для дистанційного навчання, створення та наповнення дистанційних курсів.

Заклади профосвіти зможуть змінювати режим роботи для того, щоб учні та працівники менше контактували один з одним. Крім того, для них проводитимуть щоденний температурний скринінг. Під час перебування у закладі навчальні приміщення будуть регулярно провітрювати та дотримуватися у них належних санітарних норм.

“У своєму листі ми також звертаємо увагу директорів профтехів та управлінців на постанову, яка регулює роботу гуртожитків в умовах карантину. Оскільки більшість закладів профосвіти мають гуртожитки, зауважте, що вже зараз потрібно подбати про дотримання у них санітарних вимог”, - наголосив Андрій Вітренко.

Источник: mon.gov.ua

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