Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:32
Просмотров: 68

З 1 вересня навчання школярів проводитиметься по змінах: у МОН пояснили чому

З 1 вересня навчання школярів проводитиметься по змінах: у МОН пояснили чому

З 1 вересня школи в Україні працюватимуть у звичайному режимі. Але перш, ніж школярі повернуться за парти, дирекція школи має вирішити питання з укриттями та скласти графік змін.

Про це у коментарі "ЛІГА:Life" розповів начальник управління загальної, середньої та дошкільної освіти МОН Юрій Кононенко.

За його словами, з 1 вересня школярі можуть навчатися по змінах. Це пов'язано з тим, що шкільні укриття можуть бути не розраховані на велику кількість учнів.

"Якщо ми точно знаємо, що у школі укриття на 200 осіб, а в нас навчається 600, то, на жаль, доведеться організувати очне навчання у три зміни. Або – мішане навчання", – сказав Кононенко.

Водночас він наголосив, що організація навчання у школах залежатиме від керівника навчального закладу. У новому навчальному році дирекція школи має приділити більше уваги безпеці учнів. Зокрема, потрібно перевірити, скільки часу у дітей займе шлях з другого, третього або четвертого поверху до укриття.

Первинну перевірку вже було проведено, зокрема аудит 13,7 тис. шкіл виявив, що лише 8% з них мають обладнані укриття.

Кононенко також зазначив, що у МОН рекомендують уряду знайти інші приміщення укриттів для людей, оскільки школи мають бути розраховані лише на учнів.

Источник: realist.online

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

10 хороших новин 17 червня
Сегодня 08:12    5
Найдорожчий індійський фільм знімали в Київі (ІНФОГРАФІКА)
Сегодня 08:00    41
ВСУ сбили российский экспериментальный БПЛА «Мерлин-ВР»
Сегодня 07:54    56
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:30 18 червня 2022 року
Сегодня 07:47    68
Оперативна інформація станом на 06.00 18.06.2022 щодо російського вторгнення
Сегодня 07:23    83
"Это не мы…" – эпитафия на могиле путинизма
Сегодня 07:11    98
Українці активніше відкривають бізнес (ІНФОГРАФІКА)
Сегодня 07:00    89
Патрушев "переговорщик" и "четверной" визит в Киев
Сегодня 06:51    140
Как зарегистрировать разрушенное или поврежденное жилье, чтобы получить компенсацию от государства
Сегодня 06:42    99
Основні цілі перебування Джонсона в Україні
Сегодня 06:31    118
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 