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Із 21 жовтня Нацбанк дозволяє українцям купувати долар за офіційним курсом (нині це 36,6 гривні) безпосередньо з його резервів

Із 21 жовтня Нацбанк дозволяє українцям купувати долар за офіційним курсом (нині це 36,6 гривні) безпосередньо з його резервів

Проте отримати валюту в руки не вдастся.

Як повідомляє НБУ, після покупки долар не видається, а автоматично розміщується на депозит мінімум на 6 місяців. Наприкінці цього терміну американська валюта автоматично продається назад Нацбанку за поточним офіційним курсом.

Особа може купити долар без обмежень на будь-яку суму, розміщену на рахунку (немає обмеження в 100 тисяч гривень на місяць).

Із 21 жовтня Нацбанк дозволяє українцям купувати долар за офіційним курсом (нині це 36,6 гривні) безпосередньо з його резервів

Джерело: https://t.me/tipichnoe_xtz/46253

Новости портала «Весь Харьков»

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