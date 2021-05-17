Із 24 серпня Україна увійде в режим Paperless – Зеленський

Володимир Зеленський 17 травня відвідав Всеукраїнський форум «Україна 30. Цифровізація»

«Жоден не зможе вимагати від громадянина України папірці або будь-які довідки для надання державних послуг», – Зеленський

Президент Володимир Зеленський взяв участь у відкритті всеукраїнського форуму «Україна 30. Цифровізація» за участі топ-представників України, експертів, громадських діячів та міжнародних організацій.

«24 серпня Україна увійде в режим Paperless, тобто ніяких паперів для державних органів. Жоден не зможе вимагати від громадянина України папірці або будь-які довідки для надання державних послуг», – повідомив Зеленський.

17-19 травня учасники заходу, серед яких – представники Офісу президента України, члени уряду, очільники профільних відомств, представники IT-індустрії, вітчизняні й міжнародні експерти у сфері діджиталізації, обговорюватимуть цифрову трансформацію України.

На форумі, зокрема, порушуватимуться такі теми: цифрова грамотність та е-освіта, перехід до режиму paperless, цифровізація промисловості, природоохоронної сфери України, будівельної галузі та розвиток «розумних» міст. Також обговорюватимуться можливості забезпечення рівного цифрового доступу для широких верств суспільства, кібербезпека та розвиток системи захисту персональних даних українців.

Крім того, в межах форуму відбудеться презентація нових ініціатив і продуктів у державному діджиталі, зокрема нових е-послуг для водіїв і забудовників, мобільного електронного підпису ДіяID, автоматичної реєстрації ФОП без державного реєстратора.

Источник: Новости Ю

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