З 9 гуманітарних коридорів спрацювало 7: сьогодні евакуювали більш ніж 4,5 тисячі людей

Сьогодні протягом дня вдалося евакуювати 4 554 людини. З дев’яти гуманітарних коридорів спрацювали сім: на деяких напрямках окупанти зривали «тишу». Про це повідомляє hromadske.ua із посиланням на Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірину Верещук.

Так, з міста Маріуполь до Запоріжжя на власному транспорті дісталися 2 912 маріупольців. Автобуси та вантажівки із гуманітарною допомогою, які вчора доїхали до Бердянська, цілий день були заблоковані окупаційними військами на в’їзді до міста.Також цілий день у м.Василівка окупанти утримували додаткову колону для евакуації маріупольців та бензовоз. Колона залишиться на ніч у Токмаці і 24-го зранку продовжить рух до Бердянська.Також 24 березня мають бути звільнені рятувальники та водії автобусів, які 22-го безпідставно затримали у місті Мангуш.Окрім того, окупанти утримували на блокпості у Василівці колону автобусів для евакуації людей з міста Пологи до Запоріжжя. Зараз їх вже відпустили і вони продовжили рух по маршруту. Зранку 24 березня вони будуть вивозити людей з міста Токмак.З Гуляйполя до Запоріжжя евакуйовано 51 людину, в місто доставлено гуманітарну допомогу.У Київській області з селищ Велика Димерка та Богданівка до Броварів вдалося евакуювати 769 людей, із села Світильня – 150 людей. З Бородянки до Білої Церкви через обстріли знову не вдалося вивезти людей.На Луганщині з Рубіжного, Лисичанська, Сєвєродонецьк, Кремінна та селища Ніжно до Бахмута евакуювали 672 людини. До цих міст доставили 60 тонн гуманітарної допомоги: консерви, крупи, муку тощо.

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