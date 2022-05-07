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Із «Азовсталі» евакуйовано всіх жінок, дітей та людей похилого віку

Із «Азовсталі» евакуйовано всіх жінок, дітей та людей похилого віку

Із «Азовсталі» вдалося врятувати всіх жінок, дітей та людей похилого віку, цю частину маріупольської гуманітарної операції завершено, повідомила віцепрем’єр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, пише «Інтерфакс-Україна».

«Наказ президента виконано: усі жінки, діти та літні люди з Азовсталі евакуйовані. Цю частину маріупольської гуманітарної операції завершено», – написала Верещук у своєму телеграм-каналі.

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