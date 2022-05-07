Із «Азовсталі» евакуйовано всіх жінок, дітей та людей похилого віку

Із «Азовсталі» вдалося врятувати всіх жінок, дітей та людей похилого віку, цю частину маріупольської гуманітарної операції завершено, повідомила віцепрем’єр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, пише «Інтерфакс-Україна».

«Наказ президента виконано: усі жінки, діти та літні люди з Азовсталі евакуйовані. Цю частину маріупольської гуманітарної операції завершено», – написала Верещук у своєму телеграм-каналі.

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