З Фонду боротьби з COVID-19 використано 57 млрд гривень - Мінфін

Станом на 28 грудня 2020 року з Фонду боротьби з COVID-19 використано 57,1 млрд гривень (79,3%) з передбачених 72 млрд грн коштів за загальним фондом державного бюджету.

З них на охорону здоров’я використано 14,7 млрд грн з 22,4 млрд грн виділених коштів, або 65,6%. Серед іншого на закупівлю апаратів ШВЛ використано 84 млн грн; на забезпечення лабораторій МОЗ та закупівлю засобів індивідуального захисту для працівників закладів охорони здоров’я використано майже 2 млрд грн з виділених 4 млрд гривень; місцевим бюджетам для забезпечення лікарень киснем направлено 1,5 млрд гривень; на підвищення надбавок і доплат медичним працівникам спрямовано 5,5 млрд грн з передбачених на ці цілі 6 млрд гривень.

На соціальний захист вже спрямовано 12,8 млрд грн з передбачених 17,4 млрд грн. Крім того, на будівництво, реконструкцію та ремонт автодоріг державного значення спрямовано 24,9 млрд грн з передбачених 26 млрд грн. На сферу забезпечення правопорядку спрямовано 3,6 млрд грн з 4,5 млрд грн.

Також Законом України від 17.11.2020 № 1006-IX збільшено кошти Фонду за спеціальним фондом державного бюджету на 8,9 млрд грн. З цих коштів 5 млрд грн Уряд направив на надання одноразової матеріальної допомоги застрахованим особам, які можуть втратити доходи у разі повної заборони їх діяльності внаслідок посилення обмежувальних протипандемічних заходів. Майже 1,4 млрд грн передбачено для закупівлі вакцини проти COVID-19.

За оперативними даними, що надані головними розпорядниками бюджетних коштів, станом на 01.12.2020 р.:

— допомогу на дітей отримало 87 079 фізичних осіб - підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування і належать до першої та другої групи платників єдиного податку;

— роботодавці отримали на свої рахунки кошти для виплати 354 148 працівникам допомоги по частковому безробіттю на період карантину;

— забезпечено страховими виплатами по тимчасовій непрацездатності на період перебування у закладах охорони здоров'я, а також на самоізоляції - 47 830 осіб, з них 9 634 осіб медичних працівників;

— забезпечено виплатою допомоги по тимчасовій непрацездатності - 198 341 особу; виплатою допомоги по вагітності і пологах - 21 559 осіб;

Нагадаємо, моніторити стан використання коштів на боротьбу з COVID-19 можна на офіційному сайті Мінфіну за посиланням. https://mof.gov.ua/uk/data_and_analytics-433

Источник: mof.gov.ua

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