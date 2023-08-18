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З Куп’янського району вже евакуювали 526 людей

З Куп’янського району вже евакуювали 526 людей

Тривають заходи з евакуації цивільного населення з наближених до лінії фронту громад Куп’янського району. За 17 серпня вивезено 43 людини, в тому числі 4 дітей, 26 жінок та 5 осіб з інвалідністю.

Про це повідомили в Харківській ОВА.

Всього за період з 9 серпня евакуйовано 526 людей, в тому числі 143 дитини.

«На місці працюють понад 14 волонтерських організацій. Усі евакуйовані отримують гуманітарну, правову, психологічну та іншу допомогу. Тим, хто цього потребує, надається безплатне житло», –  йдеться у повідомленні.

Агентство Телевидения Новости

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