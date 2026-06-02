Сегодня 09:56
Просмотров: 51

З міськради Любліна зняли прапор України через присвоєння підрозділу ССО назви «імені Героїв УПА»

(https://wiadomosci.wp.pl/stapanie-po-cienkim-lodzie-ratusz-zdjal-ukrainska-flage-7292097673689472a)

У ратуші заявили, що рішення Зеленського зачіпає польську пам’ять. Водночас там запевнили, що і далі підтримуватимуть Україну у війні.

«Ми не бачимо суперечності між захистом історичної правди та солідарністю з народом, який став жертвою неспровокованої агресії», — зазначила влада міста.

Цей прапор висів на ратуші з 2022 року.

● 26 травня президент Зеленський видав указ, яким надав Окремому центру спеціальних операцій «Північ» Сил спеціальних операцій ЗСУ почесне найменування «імені Героїв УПА». Метою такого рішення є «відновлення історичних традицій національного війська».

Джерело: t.me/gruntmedia

Новости портала «Весь Харьков»

