"З Незалежністю не жартують". Марш захисників у Києві

Тисячі людей зібралися у Києві на Марш захисників України.

Стартував марш з парку Шевченка. Там від самого ранку збиралися військові, активісти, прихильники різних політсил.

Ветерани війни на Донбасі створили колони. Попереду йшли рідні загиблих військових, родичі героїв Небесної сотні.

Також одними з перших йшли активісти руху FreeRiff, FreeKuzmenko, FreeDugar, які закликають звільнити обвинувачених у справі Шеремета. Вони тримали плакати: "Свободу Юлії Кузьменко", "Свободу Яні Дугань", і "Свободу Антоненку", "Пам'ятаємо! Небесна Сотня. Герої не вмирають".

У марші також взяли участь чоловіки у футболках з написами "Національний корпус". Колону супроводжує автомобіль з потужною аудіосистемою.

Люди заполонили парк, всі прилеглі вулиці - Володимирську, Льва Толстого, бульвар Шевченка.

Колона пройшли по бульвару Шевченка і вийшла до Хрещатика.

Підтримати ветеранів прийшли тисячі людей. Під час руху колони люди на вулицях скандували "Героям Слава!".

Петро Порошенко, Марина Порошенко і Олександр Турчинов взяли участь в марші

Учасники маршу несли державні та кримськотатарські прапори, стяги ОУН-УПА і військових частин, чорні прапори повстанців Холодного Яру.

Окремо ще одна колона, у якій кілька тисяч людей, тримали великий плакат "З незалежністю не жартують" та вигукували гасло "Одна, єдина, соборна Україна!".

Тим часом поліція перевіряла інформацію про замінування кількох об'єктів у Києві: ТЦ, аеропорту, банку, станції метро. Інформація про бомби не підтвердилася.

Марш захисників відбувається і в Одесі.

Після Майдану частина колони Маршу захисників рушила до Офісу президента, щоб вимагати звільнення Андрія Антоненка, Яни Дугарь і Юлії Кузьменко.

Люди кричали "Шукайте справжніх вбивць", "Свободу політв'язням" і "Досить брехні".

А що Зеленський?

Офіційні заходи за участі президента Володимира Зеленського відбулися зранку на Софійській площі у Києві. Президент роздав нагороди і виступив з промовою, де закликав українців до єднання. Також він пояснив, чому у Києві не проводять парад військової техніки. Такі паради проводили за президента Петра Порошенка.

"Танки, бронетранспортери, літаки - це не атракціон для киян та гостей столиці в країні, яка захищає свій суверенітет зі зброєю в руках. Техніка має бути не в мирному Києві, а на передовій - там, де вона зараз потрібна, і тільки так і має бути, якщо ми поважаємо власну армію", - сказав Зеленський.

На Софійській площі був концерт

Парад він пообіцяв провести згодом після великою української перемоги.

У 2019 році, у перший День Незалежності президента Зеленського, теж не було параду, а було дійство "Хода гідності".

Військові, незгодні з рішенням відмовитися від параду, тоді також провели на Хрещатику власний марш захисників України.

Источник: bbc.com

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