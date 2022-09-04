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З початку російського вторгнення до Польщі виїхали 6 млн українців

З початку російського вторгнення до Польщі виїхали 6 млн українців

З початку російського вторгнення польські прикордонники зареєстрували понад 6 мільйонів прибулих з України

Про це йдеться у повідомленні Польської прикордонної служби.

Зазначається, що у п'ятницю кордон із Польщею перетнули 22 200 осіб. У зворотному напрямку кордон перетнули 25,7 тисячі людей.

Це продовжило тенденцію останніх кількох тижнів: у середньому щодня повертається більше людей, ніж їде.

Усього з початку війни 24 лютого в Україну з Польщі в'їхало 4,2 млн людей. За даними влади, більшість із них були громадянами України.

2 вересня міністр освіти Польщі Пшемислав Чарнек заявив, що до польських шкіл пішли навчатися 185 тисяч українських дітей. Переважна більшість з них почала навчання у початкових школах, понад 40 тисяч - у дитсадках і кілька тисяч у гімназіях, технікумах і ремісничих школах.

Джерело: espreso.tv

Новости портала «Весь Харьков»

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