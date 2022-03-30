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З початку вторгнення рф на Харківщині загинули 19 дітей, 49 отримали поранення

З початку вторгнення рф на Харківщині загинули 19 дітей, 49 отримали поранення

За інформацією ювенальних прокурорів Харківщини, внаслідок збройної агресії РФ на території області поранено 49 дітей, загинуло – 19. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Харківської області.

24 березня окупанти обстріляли чергу людей поряд з відділенням «Нової пошти», де здійснювалась видача гуманітарної допомоги населенню. Внаслідок цього загинули 3 осіб, 8 – поранено, у тому числі 1 дитина.

Через регулярні бомбардування та обстріли окупантами у Харкові пошкоджено 144 заклади освіти, з них 78 шкіл, 61 дитячий садок, 3 заклади позашкільної освіти, 3 будівлі управлінь освіти.  Повністю зруйновано 1 школу та 3 дитячі садки.

На території області за наявною інформацією внаслідок обстрілів пошкоджено 13 закладів освіти, з них – 10 шкіл, 2 дитячих садка, 1 технікум. Зруйновано повністю щонайменше 2 школи та 1 дитячий садок.

У всіх кримінальних провадженнях, розпочатих за фактами порушення законів та звичаїв війни, забезпечено належне процесуальне керівництво органами прокуратури регіону. Триває збирання та фіксація доказів військових злочинів з боку окупантів.

Агентство Телевидения Новости

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