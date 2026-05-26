Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:53
Просмотров: 103

З російського полону від початку року повернули понад 70 жителів Харківщини

З російського полону від початку року повернули понад 70 жителів Харківщини

За п’ять місяців з російського полону вдалося повернути 1248 громадян України, серед яких – понад 70 жителів Харківської області. Від початку роботи Координаційного штабу вже проведено 74 обміни.

Про це повідомили в Харківській ОВА.

За словами керівника Регіонального консультаційного центру Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Сергія Чебишева, у межах 74 обмінів із російського полону повернули 9260 громадян України.

«Лише у 2026 році вдалося повернути 1248 українців, серед яких – 70 мешканців Харківщини», – зазначив він.

Регіональний консультаційний центр Координаційного штабу у Харкові працює з грудня 2022 року. За цей час фахівці провели понад 9,1 тисячі індивідуальних зустрічей, надали близько 29,7 тисячі телефонних консультацій та опрацювали майже 9 тисяч звернень через електронні канали зв’язку.

Також співробітники центру здійснили 181 виїзну зустріч у громадах Харківської, Полтавської, Сумської, Дніпропетровської та Запорізької областей.

Для родин військовополонених та зниклих безвісти працює гаряча лінія Координаційного штабу за номером 0 800 300 176. Фахівці надають юридичну, соціальну та психологічну допомогу.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 