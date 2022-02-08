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З таксистів та репетиторів хочуть стягнути податки: хто ще заплатить

З таксистів та репетиторів хочуть стягнути податки: хто ще заплатить

В Україні готують проєкт податкової реформи, згідно якого понад 20 видів професійної діяльності зобов’яжуть сплачувати податки.

Про це йдеться у статті ЕП.

Йдеться про доходи від окремих видів професійної діяльності. Наприклад, якщо людина у вільний час працює таксистом, репетитором чи малярем.

Щоб сплачувати податки з підробітків, людині потрібно буде зареєструватися в податковій та використовувати касовий апарат. Ставка податку на такі доходи становитиме 5,5%.

Сума доходу від підробітку за рік не повинна перевищувати 153 мінімальні зарплати, у 2022 році це 994,5 тис грн на рік або 82 875 грн на місяць. За вищі доходи податок становитиме 18%.

З таксистів та репетиторів хочуть стягнути податки: хто ще заплатить

Усі операції з підробітку мають проходити через касовий апарат. Завдяки ньому податкова рахуватиме суму його доходу та суму податку, яку треба буде сплатити в бюджет.

Відповідні звіти ДПС надсилатиме через "Дію". Сплачувати цей податок потрібно буде щомісяця за підсумками попереднього місяця.

Источник: epravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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