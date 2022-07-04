З території Борівської громади вдалося евакуювати 800 людей

Станом на 4 липня Борівщина залишається тимчасово окупованою російськими військами.

Жителі окупованої громади не полишають спроб виїхати з окупації, повідомляє Телегам-канал Борівської селищної ради. Сьогодні відбулась чергова евакуація через печенізьку дамбу. З кількох громад, включно з Борівською, виїхали понад 800 людей. Щопонеділка евакуація стає все складнішою через обстріли в цьому районі. Проте протягом шести проведених евакуацій жодна людина з числа евакуйованих не постраждала завдяки злагодженій роботі волонтерів, силовиків, органів влади та гарній підготовці до евакуації самих мешканців. Чи будуть можливими наступні евакуації, невідомо, все залежить від безпекової ситуації та поведінки росіян.

За даними аерофотозйомки, кількість окупаційних військ на території громади постійно змінюється. Наразі найбільше зосередження живої сили та військової техніки противника спостерігається у Боровій, Пісках-Радьківських та Підлимані. Значна частина загарбників знаходиться у лісовій зоні. Деякі підрозділи розселилися в адмінбудівлях суду, пенсійного фонду, колишнього управління агропромислового комплексу в центрі Борової. Також періодично продовжується транзит російських військ через територію громади.

Агентство Телевидения Новости