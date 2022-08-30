З тимчасово окупованої Харківщини вдалося евакуювати 800 українців

Напередодні на Харківщині рятувальники та психологи ДСНС надали допомогу вимушеним переселенцям з тимчасово окупованих територій області. Всього 794 українця, у тому числі 212 дітей, вдалося евакуювати із тимчасово підконтрольних агресорові громад. Зараз усі вони перебувають у безпечних місцях, отримали необхідну медичну допомогу та психологічну підтримку.

Під час евакуації рятувальники допомагали людям, особливо похилого віку та тим, хто мав вади у пересуванні, потрапити в автобуси та завантажити туди своє майно. Психологи ДСНС надавали необхідну психологічну допомогу усім, хто цього потребував та працювали з дітьми.

Агентство Телевидения Новости