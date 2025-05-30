З вересня 2023 року росія отримала від КНДР 9 млн снарядів та 100 балістичних ракет

Про це йдеться (https://en.yna.co.kr/view/AEN20250529001200315) у звіті групи моніторингу санкцій (MSMT).

Також Північна Корея відправила більше 200 одиниць важкої артилерії та керовані протитанкові ракети. Загалом КНДР відправила росії понад 20 тис. контейнерів зброї, яких достатньо для озброєння трьох повноцінних бригад.

Крім того, у звіті зазначають, що Північна Корея направила до росії понад 11 тис. військовослужбовців у 2024 році, а нещодавно — ще 3 тис.

Джерело: https://t.me/gruntmedia/55420

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