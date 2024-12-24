З вірою в Перемогу: харківські пластуни привезли нацгвардійцям Вифлеємський вогонь миру

До Різдва харківські пластуни привезли на бойові позиції Слобожанських нацгвардійців Вифлеємський вогонь миру. Так пластуни подякували гвардійцям за захист Харківщини.

Ірина Рофе-Бекетова, Голова Станиці Харків Національної скаутської організації України «Пласт»

На жаль, зараз ми розуміємо, що більшість більша частина наших не зможе бути за Різдвяним столом зі своєю родиною. Ми намагаємось цим вогнем передати частинку любові, передати частинку домашнього затишку.

Слобожанські гвардійці з харківськими пластунами – давні друзі. А під час великої війни дружба стала міцнішою, розповідають скаути. На бойові позиції до гвардійців приїхали, щоб віддячити за оборону країни та рідного краю від російських окупантів.

Михайло Григоренко, харківський пластун

Мені здається, що вони все ж таки справді відчули оцю теплоту, яку справді передає вогонь. Ми намагались це зробити за допомогою співу, за допомогою якихось коментарів і подібного, тому я побачив оцю теплоту, що справді зараз таку Зимову погоду зігріти можемо, ось.

Ситуація на Харківському напрямку лишається напруженою. Гвардійці радіють візиту пластунів та можливості поспілкуватися зі скаутами. Кажуть, відтепер лампадка з Вифлеємським вогнем зігріє їх на позиціях та додасть сил.

Арсен «Арарат», військовослужбовець 5-ї Слобожанської бригади НГУ «Скіф»

Це дуже мотивує. Хтось вірить більше, хтось менше, але кожен про щось думає, і це, звісно, їх мотивує, дає сили не опускати руки й рухатися вперед. Віра завжди допомагає. Без віри складно в бою.

Отець Євген, військовий капелан 5-ї Слобожанської бригади НГУ «Скіф»

Дуже велика підтримка для наших захисників. Цей вогонь їх зміцнить на перемогу нашу, зігріє їх господом богом нашим.





Агентство Телевидения Новости