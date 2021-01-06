За 10 миллионов – в частные руки: кому достался Феодосийский оптический завод

Российские власти Крыма продали 100% акций Феодосийского оптического завода. Ранее стратегическому предприятию обещали оборонные заказы и «светлое будущее», но в итоге оно оказалось с долгами и отошло в частные руки. Кто теперь владеет заводом, говорится в материале издания Крым.Реалии.

До 2014 года Феодосийский оптический завод производил микроскопы, прожекторы, лазерные приборы слежения и дальномеры. Его продукция широко применялась в промышленном производстве Крыма и других регионов Украины.

После аннексии полуострова в 2014 году российские власти Крыма «национализировали» завод и передали его в управление Министерству промышленной политики крымского правительства как государственное унитарное предприятие. К его общему профилю добавилось производство оптических прицелов для танков и систем управления огнем для бронетанковой техники, лазерных артиллерийских дальномеров и приборов разведки.

В 2018 году завод превратили в акционерное общество и переподчинили Министерству имущественных и земельных отношений Крыма. Теперь же 100% акций завода перешли к частному владельцу.

Объект попал в план приватизации крымских властей в прошлом году. По данным Министерства имущественных и земельных отношений Крыма, номинальная стоимость одной акции составила 100 рублей. Начальную цену 100% акций завода оценили в 10,1 миллиона рублей. Купили их в итоге за эту же сумму.

* Покупатель и его друзья

Аукцион по продаже акций завода состоялся в декабре 2020 года. Победителем признан бизнесмен Владимир Маслов из Симферополя.

В российских базах он упоминается среди владельцев 16-ти крымских предприятий разных направлений: от бизнес-консалтинга и управления недвижимостью до разработки карьеров и строительства.

По данным Федеральной налоговой службы России, свидетельство индивидуального предпринимателя Владимиру Маслову выдали в конце 2014 года. Основным его профилем является консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.

Он является давним бизнес-партнером главы Федерации бокса Крыма, а ныне бизнесмена Сергея Воронкова и входит в попечительский совет его федерации.

Вместе с Сергеем Воронковым Владимир Маслов, в частности, владеет ООО «Дом Чирахова» – компанией, которой принадлежит часть исторического особняка в центре Симферополя.

«Владимир Маслов и Сергей Воронков – хорошо известные и авторитетные в Крыму предприниматели, бизнес-партнеры семьи министра промышленной политики Крыма Андрея Васюты (ушел в отставку в начале прошлого года – ред.); близки к Сергею Аксенову (российскому главе Крыма – ред.)», – пишет о бизнесменах севастопольское издание «Примечания».

Сергей Аксенов об этой информации и о продаже Феодосийского оптического завода публично пока не высказывался.

Владимир Маслов внесен в украинскую базу «Миротворец» за «участие и организацию пропагандистских мероприятий России».

Среди видов деятельности предприятий Владимира Маслова нет таких, которые были бы связаны с производством оптики или оборонной продукции.

* Актив с долгами и проблемами

Кроме Владимира Маслова, за акции завода боролись еще четыре участника – преимущественно фирмы и предприниматели из соседней России. Одним из претендентов указано ООО «Карьеры Крыма», которое зарегистрировано по одному юридическому адресу с ООО «Дом Чирахова» Владимира Маслова – по улице Одесской в Симферополе.

У Феодосийского оптического завода, согласно отчету о деятельности за прошлый год, – долги по всем основным показателям.

Согласно финансовой документации, подкрепленной к торгам, предприятие имеет долги по продажам, валовой прибыли, налогообложению и, в конце концов, общий убыток по состоянию на сентябрь 2020 года.

В такой ситуации завод – не первый день. Проблемы у него начались после «национализации» в 2014 году.

Аннексию полуострова на предприятии встретили с радостью: фасад здания завода перекрасили в цвета российского флага и заявили, что коллектив «возвращается домой».

Предприятие, которому в 2014 году обещали крупные заказы и интеграцию в оборонный комплекс соседней России, в итоге столкнулось с проблемами и крупными долгами.

В мае прошлого года в российском правительстве Крыма разрешили предоставить заводу 50 миллионов рублей займа на год от «Черноморнефтегаза». За счет этих средств на заводе должны погасить кредиторскую задолженность, покрыть расходы, связанные с госрегистрацией прав на недвижимое имущество, и выплатить зарплату сотрудникам.

В залог за полученный займ завод передал земельный участок площадью более 13 тысяч квадратных метров, пять нежилых зданий и контрольно-пропускной пункт общей площадью 1,5 тысячи квадратных метров в Феодосии. Долг должен быть возвращен в 2021 году.

* Завод станет стройплощадкой?

В прежние годы Феодосийский оптический завод хотели передать в состав российского концерна «Уралвагонзавод». Такой вариант развития событий еще в 2018 году анонсировал российский глава Крыма Сергей Аксенов. Но этого так и не произошло.

«Эти крупные предприятия (российский «Уралвагонзавод» – ред.) смогли бы наполнить завод заказами. Но власти почему-то по такому пути не пошли и решились на приватизацию. Я пока не могу привести в пример ни одного предприятия в Крыму, которое стало бы успешным после этой приватизации. В Феодосии и судомеханический завод проблемный – он примерно в таком же положении, как и оптический. Лично я не вижу препятствий для того, чтобы государство могло дать загрузку этим предприятиям. Все это реально, без всякой приватизации. Если они думают, что частник способен поднять завод на ноги – почему не может государство? Это вопрос к профильным министерствам», – заявлял депутат российского горсовета Феодосии Максим Лихин, который считает, что приватизация навредит Феодосийскому оптическому заводу.

На самом заводе на смену собственника пока публично не отреагировали. Мы пытались связаться с его руководством, но на наши звонки на предприятии не ответили.

При нынешней экономической и технологической ситуациях на заводе предполагать, что его купили для эксплуатации по профилю, сложно, говорит экс-представитель президента Украины в АРК, юрист-международник Борис Бабин. Он считает, что территорию завода, здание которого расположено в центральной части Феодосии, используют для других проектов.

«Скорее всего, неплохую локацию завода отдадут под застройку. Также крайне вероятно, что до этого провернут пару афер с «заказами». Не следует забывать, что с 2014 года Феодосийский оптический завод неоднократно пытались «втюхать» «Уралвагонзаводу», – заявил Борис Бабин.

Вероятность, что завод приобретен в интересах третьих лиц, чтобы скрыть реального владельца от европейских и западных санкций, невелика, считает он. Борис Бабин поясняет, что в российских реалиях завод оказался невостребованным, а его продукция «устарела и не очень конкурентоспособна».

Источник: sprotyv.info

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