За 300 років Росією керували 21 правителів

Ось їх реєстр:

Петро I, Катерина I, Петро II, Анна Іонівна, Єлизавета І, Петро III, Катерина ІІ, Павло I, Олександр І, Микола І, Олександр ІІ, Олександр ІІІ, Микола ІІ, Ленін, Сталін, Хрущов*, Брежнєв, Андропов, Черненко, Горбачов*, Єльцин*)

З них 18 пішли з влади лише вперед ногами. Двох, під час заколоту викинули свої. Один пішов у відставку "ніби за власним бажанням", за ним в небуття пішло все його оточення.

У Росії нема досвіду мирного, політично врегульованого переходу влади. Винятково, або смерть, або заколот.

З яких причин зараз буде інакше?

Джерело: facebook.com

Автор: Олександр Пасховер

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