За добу випадків отримання поранень цивільними не зафіксовано, – ХОВА

Сьогодні виповнюється рівно 8 місяців героїчного протистояння України повномасштабному російському збройному вторгненню. Протягом минулої доби ворог обстрілював населені пункти Куп’янського, Чугуївського, Ізюмського та Богодухівського Харківщини, що розташовані біля лінії зіткнення та кордону з рф.

За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, протягом минулої доби випадків отримання поранень цивільним населенням не зафіксовано. В м. Харків та Куп’янському районі до медиків звернулися 3 чоловіків, що отримали поранення напередодні.

На звільнених територіях області триває розмінування. За добу піротехніки ДСНС знешкодили ще 418 вибухонебезпечних предметів.

На лінії зіткнення ворог намагався штурмувати населені пункти Землянки та Чугунівка, але отримав відсіч наших військових та відступив.

Агентство Телевидения Новости