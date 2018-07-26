За «фашистский Израиль» Нетаньяху припомнил Эрдогану курдов

Лидеры Турции и Израиля обменялись комплиментами. Так, Реджеп Тайип Эрдоган назвал Израиль «самым фашистской, расистским государством» из-за принятие закона о «национальном государстве для еврейского народа».

«Этот шаг показал, не оставляя ни малейшего места для сомнения, что Израиль является наиболее сионистским, фашистским и расистским государством мира», - сказал Эрдоган передает AFP.

Также он заявил, что «нет никакой разницы между гитлеровской навязчивостью арийской расы и пониманием Израиля, что эти древние земли предназначены только для евреев».

«Дух Гитлера, который привел мир к крупной катастрофе, нашел свое возрождение среди некоторых израильских лидеров», - добавил он.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху оперативно в стиле Трампа накатал ответочку в Twitter, заявив, что турецкий президент «уничтожает сирийцев и курдов, а также заключил в тюрьмы десятки тысяч своих граждан».

«Тот факт, что большой "демократ" Эрдоган атакует закон, является самым большим комплиментом для этого закона. Турция во время правления Эрдогана становится темной диктатурой, тогда как Израиль скрупулезно поддерживает равные права для всех ее граждан, как до, так и после введения этого закона», - написал он в Twitter.

Источник: petrimazepa.com

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