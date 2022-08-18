За гроші, які українці зібрали на «Байрактари», купили супутник

Благодійний фонд Сергія Притули купив супутник, який передаватиме ЗСУ супутникові зображення, а також доступ до даних сузір’я супутників компанії ICEYE. Проєкт реалізували за гроші, зібрані українцями на «Байрактари» — їх не витратили, бо турецька компанія передала ці безпілотники безплатно.

Про це повідомили Сергій Притула та його благодійний фонд 18 серпня, пише Громадське.

Угоду підписали з компанією ICEYE, яка надасть Міністерству оборони України повний доступ до всіх можливостей одного зі своїх супутників, який вже перебуває на орбіті у необхідному регіоні.

Зазначається, що таким чином ЗСУ зможуть отримувати супутникові зображення критичних ділянок з високою частотою оновлення. Це забезпечить захисників потужностями супутникового спостереження.

У фонді кажуть, що на проєкт спрямували 600 млн гривень, зібрані в межах проєкту «Народний Байрактар».

Притула зазначив, що доступ до супутника викупили на більш ніж рік.

«Українці, ви – космос… Відтепер наша армія буде максимально швидко отримувати супутникові знімки високої якості, які допоможуть нам з оперативним плануванням операцій. Бавовни буде багато!» – пояснює Притула.

У попередній версії новини йшлося про те, що благодійний фонд проплатив саме використання супутника. У Сергія Притули нам уточнили, що йдеться як про купівлю доступу до супутникових даних, так і купівлю одного супутника.

У ICEYE пояснили, що їхні технології дозволяють формувати супутникові знімки з високою роздільною здатністю вдень, вночі та крізь хмари.

«Завдяки цій угоді ICEYE продовжує свої зусилля щодо надання об’єктивних даних та технологічної підтримки Україні… Ми твердо віримо, що технологія SAR та її можливості й надалі приноситимуть значну користь уряду України», – каже генеральний директор ICEYE Рафал Моджевський.

Речник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов нам у коментарі пояснив, що до цього Україна активно обмінювалася різною інформацією з партнерами, зокрема і супутниковими даними. Але доступ до супутника посилить спроможності розвідки.

«Так, звичайно, у нас такі дані були, в тому числі й свої. Але така допомога потрібна, бо вона посилює наші спроможності. Це безумовно плюс», – сказав речник.

Народні «Байрактари»

Гроші на них збирали у червні. Спершу кошти планували зібрати за тиждень і лише на три безпілотники. Але поставлену ціль устигли перевиконати за три дні, зібравши 600 мільйонів гривень. Цих грошей вистачало на чотири «Байрактари» для Збройних сил. А втім, турецька компанія Baykar заявила, що безплатно передасть Україні ударні безпілотники.

Притула казав, що ці безпілотники наразі на виробництві та готуються для відправлення в Україну наприкінці літа.

Агентство Телевидения Новости