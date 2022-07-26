За гроші з продажу картини Марії Примаченко придбали 125 автомобілів для ЗСУ
Український шоумен, відомий волонтер Сергій Притула за 500 тисяч доларів із продажу картини Марії Примаченко придбав для українських захисників 125 автомобілів.
Як передає Укрінформ, про це Притула повідомив у Фейсбуці.
“Кожного разу, коли я бачу, як чергова колона “бусів Примаченко” прямує до наших захисників, то з вдячністю згадую і того добродія, який придбав картину на аукціоні, і те подружжя колекціонерів, яке передало картину у розпорядження нашого фонду, і усіх, хто допоміг з проведенням того аукціону, який я запам‘ятаю до кінця життя і який дозволив нам законтрактувати 125 бусів VW T5. З цієї партії зайшли ще 13 бусиків”, - йдеться у дописі.
“Клеїм наліпки, відправляємо по підрозділах. Але окрім бусів, нам потрібні і джипи, і пікапи, і медички”, - додав Притула.
Як повідомляв Укрінформ, наприкінці лютого під час наступу російських військ у смт Іванків Київської області згорів історико-краєзнавчий музей, де зберігалося близько двох з половиною десятків робіт всесвітньо відомої художниці Марії Примаченко.
5 травня вцілілу картину з музею української художниці Марії Примаченко "Квітки виросли коло четвертого енергоблоку" продали за 500 тисяч доларів. Усі кошти з аукціону пішли на благодійний фонд Сергія Притули для допомоги ЗСУ.
Картини Марії Примаченко вже вдруге продавалися на аукціоні під час війни. Нещодавно картина художниці "Моя хата, моя правда" була продана з аукціону у Венеції за 110 тисяч євро. Гроші передадуть на збереження української культури в умовах війни.
Джерело: ukrinform.ua