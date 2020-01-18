За клопотанням Офісу Генерального прокурора арештовано та передано в управління АРМА 247 млн грн

За клопотанням прокурора Офісу Генерального прокурора 13 січня 2020 року слідчий суддя наклав арешт на кошти в сумі 247 млн грн, які належали ПАТ «Всеукраїнський Банк Розвитку» та знаходились на рахунках ПАТ «Міжнародний Інвестиційний Банк». 16 січня 2020 року суд прийняв рішення про передачу цих коштів в управління АРМА та зобов’язав ПАТ «Міжнародний Інвестиційний Банк» перерахувати кошти на рахунки АРМА.

Відтак, 17 січня 2020 року Офіс Генерального прокурора звернувся до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) з клопотанням про виконання ухвал суду про накладення арешту на 247 млн грн та їх передачу в управління АРМА.

Вказані кошти були заарештовані в кримінальному провадженні щодо легалізації незаконних доходів по фінансових операціях оточенням колишнього Президента України Віктора Януковича.

Також вивчається питання законності знаходження коштів ПАТ «Всеукраїнський Банк Розвитку» на рахунках ПАТ «Міжнародний Інвестиційний Банк» та встановлюються причетні до цього рішення.

Довідково: В рамках розслідування вказаного кримінального провадження трьом особам повідомлено про підозру за ст.ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів), 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом), 209-1 (умисне порушення вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму) КК України, ще двох осіб оголошено у розшук. Також повідомлено про завершення досудового розслідування колишньому керівнику Департаменту фінансового моніторингу ПАТ «Всеукраїнський Банк Розвитку» та надано доступ до матеріалів досудового розслідування для ознайомлення з ними, після чого обвинувальний акт буде скеровано до суду.

Наразі проводяться процесуальні та слідчі дії для встановлення та притягнення до кримінальної відповідальності інших осіб причетних до легалізації незаконних доходів по фінансових операціях на суму майже 84 млн доларів США (еквівалент понад 692 млн грн).

Це кримінальне провадження розслідує слідче управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС за процесуального керівнцтва Офісу Генерального прокурора.

Источник: gp.gov.ua

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