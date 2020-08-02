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За місяць офіційний курс "просів" на 1 гривню до долара, і на 2,5 гривні до євро

За місяць офіційний курс просів на 1 гривню до долара, і на 2,5 гривні до євро

За липень офіційний курс гривні до долара просів із 26,66 гривні за долар до 27,69.

Про це йдеться у даних НБУ.

"Найдорожчим" за місяць долар був 25 і 26 липня - 27,87 гривні, "найдешевшим" - 1 липня - 26,66 гривні.

Офіційний курс гривні до євро послаб майже на 2,69 гривні: 1 липня курс становив 29,86 грн, а вже 29-го - 32,45 грн

За місяць офіційний курс просів на 1 гривню до долара, і на 2,5 гривні до євро

"Найдорожчим" за місяць євро було 28-го серпня - 32,6 гривні , а "найдешевше" - 1 липня - 29,86 грн.

Нагадуємо:

У липні Національний банк викупив на міжбанківському валютному ринку 130 мільйонів доларів, а продав для згладжування надмірних коливань на валютному ринку 498,7 мільйона доларів.

Про це йдеться у даних НБУ щодо результатів валютних інтервенцій.

Для порівняння, у червні Нацбанк тільки купляв валюту (загальною сумою на 1,115 мільярда дол).

У цьому місяці найбільше регулятор продав валюти у період 20-24 липня - 347,8 мільйона дол.

Зазначимо, що з 13 до 17 липня Нацбанк не здійснював інтервенцій на міжбанку вперше з вересня 2018-го року.

Источник: epravda.com.ua

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