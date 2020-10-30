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За ініціативою Мінцифри спрощені державні послуги для багатодітних сімей

За ініціативою Мінцифри спрощені державні послуги для багатодітних сімей

Проєкт постанови «Про внесення змін до Порядку виготовлення і видачі посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї», за поданням Мінцифри та Мінсоцполітики сьогодні прийнято на засіданні Уряду.

Завдяки цьому рішенню, державні послуги стануть простішими та зручнішими для багатодітних сімей.

Відтепер такі сім’ї зможуть отримати посвідчення незалежно від місця реєстрації,та у будь-який зручний спосіб. На це у державних органів є 10 днів з моменту подачі заяви.

“Багатодітні сім’ї відтепер зможуть отримати посвідчення на підставі однієї заяви. Спрощується і форма подачі: можна обрати зручний для себе спосіб — через інтернет, поштою або за особистим зверненням.”, — зазначила заступниця Міністра цифрової трансформації Людмила Рабчинська.

Також відомості, необхідні для оформлення посвідчень батьків багатодітної сім'ї, можуть перевірятися у порядку електронної інформаційної взаємодії з державними електронними інформаційними ресурсами за допомогою засобів Єдиного державного вебпорталу електронних послуг.

Зазначений проєкт постанови розроблено Мінсоцполітики за ініціативи Мінцифри, Офісу реформ та SURGE, що фінансується Урядом Канади

Источник: thedigital.gov.ua

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