За несплату оренди за землю на Харківщині прокуратура стягнула майже 400 тис. грн заборгованості
Берестинською окружною прокуратурою Харківської області вжито всіх належних заходів для поновлення інтересів держави.
Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.
Встановлено, що у місті Берестин розташовані нежитлові будівлі, право власності на які зареєстровано за товариством з обмеженою відповідальністю.
До цього підприємство уклало договори оренди земельних ділянок за рахунок земель житлової та громадської забудови комунальної власності з міською радою.
Проте ТОВ вже понад рік як припинило сплачувати оренду плату – відповідно, використовуючи землі комунальної власності всупереч вимогам земельного законодавства.
Відстоюючи інтереси держави, прокуратура звернулась до Господарського суду Харківської області з позовною заявою щодо стягнення на користь міської ради майже 400 тис. грн за користування землею.
Вказаний позов задоволено на суму майже 180 тис. грн та провадження в частині стягнення ще понад 200 тис. грн закрито у зв’язку з добровільною сплатою заборгованості.