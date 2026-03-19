За останній рік в українців зʼявилось понад пів мільйона нових боргів

Загалом їхня кількість сягнула 9,5 млн, повідомляє (https://opendatabot.ua/analytics/erb-2025-12) сервіс «Опендатабот».

Серед конкретних категорій найбільше боргів з’явилось через штрафи за порушення правил дорожнього руху — понад 2 млн проваджень (21%). Ще 20% становлять інші адміністративні правопорушення, а понад 8% — борги за комуналку.

Найбільше боргів традиційно припадає на Дніпропетровщину (понад мільйон), далі йдуть Харківщина, Київ, Одещина та Донеччина.

Інфографіка: «Опендатабот»

Джерело: https://t.me/babel/81631

