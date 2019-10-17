За отказ перевозить льготников будут штрафовать на 850 гривен: Зеленский подписал закон

Президент Владимир Зеленский подписал закон об увеличении штрафов за отказ в льготной перевозке граждан на автотранспорте. Об этом сообщил пресс-центр президента.

"Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон «О внесении изменений в статью 133-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях относительно усиления ответственности за безосновательный отказ в льготной перевозке отдельных категорий граждан» № 166-ІХ, принятый парламентом 3 октября 2019 года", - сказано в сообщении.

Закон существенно увеличивает санкции за безосновательный отказ водителей автотранспортных средств от льготной перевозки граждан.

Документ предусматривает, что безосновательный отказ от предусмотренной законом льготной перевозки граждан влечет наложение штрафа на водителей транспортных средств, граждан - субъектов предпринимательской деятельности в размере 50 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (ранее штраф составлял 8 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан).

Из этого следует, что штраф за отказ перевозить льготников составит 850 гривен.

Документ направлен на уменьшение случаев безосновательного отказа в льготной перевозке граждан, восстановление социальной справедливости и снижение напряжения в обществе.

Напомним, 5 октября Зеленский провел совещание с силовиками, где подчеркнул, что низкие льготы для военных отменять не будут.

В январе 2019 года в Киеве ввели учет поездок льготников по "карточке киевлянина", таким образом, столичные власти изучают пассажиропоток в общественном транспорте.

Агентство Телевидения Новости