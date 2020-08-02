За період карантину 83 тисячі фізичних осіб ‒ підприємців отримали 554 млн грн державної допомоги на дітей

З квітня по липень цього року 83 тисячі фізичних осіб-підприємців отримали 554 млн грндержавної допомоги на дітей віком до 10 років.

Виплати надавалися підприємцям, які працюють за спрощеною системою оподаткування і належать до першої та другої групи платників єдиного податку.

«В умовах жорстких карантинних обмежень державну підтримку насамперед потребували фізичні особи-підприємці, оскільки їх діяльність була тимчасово обмежена. Найбільш уразливими стали сім’ї з дітьми», ‒ сказала міністр соціальної політики України Марина Лазебна.

Всього в рамках тимчасової державної програми вже забезпечено виплату допомоги на понад 107 тисяч дітей віком до 10 років.

Послаблення карантинних обмежень дало змогу більшості фізичних осіб-підприємців відновити свою діяльність. Про покращення умов провадження підприємницької діяльності свідчить також збільшення кількості громадян, які зареєструвались фізичними-особами підприємцями. Так, у червні - першій половині липня поточного року чисельність фізичних осіб – підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування і належать до першої та другої групи платників єдиного податку, збільшилась майже на 5 тисяч.

Тому Кабінет Міністрів відповідною постановою №641 від 22 липня прийняв рішення припинити виплати тимчасової допомоги на дітей фізичним особам-підприємцям з вересня цього року.

«Держава піклується про громадян. У період жорстких карантинних обмежень тимчасова державна програма допомоги на дітей фізичним особам-підприємцям виявилася ефективною і успішною. Ми реально допомогли сім’ям підприємців з дітьми у складний період і підтримуємо зараз, ‒ сказала Марина Лазебна. ‒ У зв’язку з покращенням умов підприємницької діяльності ця тимчасова державна програма завершується у вересні».

Источник: msp.gov.ua

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