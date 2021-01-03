За першу добу 2021-го року кордон держави перетнуло більше 20 тисяч осіб

Причому як на в’їзд, так і на виїзд з України прямувало приблизно по 10 тисяч громадян.

Під час заходів прикордонного контролю 22 особам відмовлено у пропуску в Україну, із яких - 16 потенційним нелегальним мігрантам.

Також було оформлено 4,3 тисячі транспортних засобів, із них в Україну прямувало на близько тисячу автомобілів більше.

Варто зазначити, що за першу добу 2020 року на кордоні було оформлено 175 тисяч осіб та близько 30 тисяч транспортних засобів. Не пропущено майже 90 осіб та 22 потенційних нелегальних мігранти.

Источник: dpsu.gov.ua

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