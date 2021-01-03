Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:16
Просмотров: 85

За першу добу 2021-го року кордон держави перетнуло більше 20 тисяч осіб

За першу добу 2021-го року кордон держави перетнуло більше 20 тисяч осіб

Причому як на в’їзд, так і на виїзд з України прямувало приблизно по 10 тисяч громадян.

Під час заходів прикордонного контролю 22 особам відмовлено у пропуску в Україну, із яких - 16 потенційним нелегальним мігрантам.

Також було оформлено 4,3 тисячі транспортних засобів, із них в Україну прямувало на близько тисячу автомобілів більше.

Варто зазначити, що за першу добу 2020 року на кордоні було оформлено 175 тисяч осіб та близько 30 тисяч транспортних засобів. Не пропущено майже 90 осіб та 22 потенційних нелегальних мігранти.

Источник: dpsu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

У 2020 торговий дефіцит знизився більш ніж удвічі
Сегодня 10:44    65
2020 рік на Донбасі: що позитивного сталося за цей час в регіоні
Сегодня 10:30    71
Які вимоги до освіти сержантського складу існують на сьогодні?
Сегодня 09:49    108
Війна на Донбасі: стало відомо про грубі порушення з боку збройних формувань РФ
Сегодня 09:11    102
Список прийнятої на озброєння військової техніки за 2020 рік
Сегодня 08:45    108
Обов’язковий інтернет і туалети в будівлі. Для шкіл почав діяти новий санітарний регламент
Сегодня 07:36    108
Щодо роботи КПВВ в районі проведення операції Об’єднаних сил за тиждень
Сегодня 07:04    93
Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 2 січня 2021 року
Сегодня 06:42    88
Вакцина «Спутник V» в Украине: о чем и как врет Медведчук
Сегодня 06:10    358
Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)
Сегодня 06:00    179
Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 