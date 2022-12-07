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За поточну добу знищено 3 пункти управління та 2 райони зосередження окупантів: яких ще втрат зазнав ворог

За поточну добу знищено 3 пункти управління та 2 райони зосередження окупантів: яких ще втрат зазнав ворог

Зведення Генштабу ЗСУ станом на вечір 7 грудня. 287 доба війни.

Протягом доби від ракетних ударів та БПлА противника постраждали житлові будинки та інші цивільні об’єкти міста Коростень Житомирської області і низка населених пунктів Запорізької області. Крім того, обстрілів з реактивних систем залпового вогню зазнали житлові квартали міста Курахове Донецької області.

На Слобожанському напрямку ворог продовжує утримувати свої війська в прикордонних районах Бєлгородської області. Обстріли з танків, мінометів, ствольної артилерії зафіксовано неподалік Стрілечої, Тернової, Стариці, Вовчанських Хуторів та Чугунівки Харківської області.

На Куп’янському напрямку противник веде оборону. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Дворічна, Котлярівка, Табаївка і Берестове Харківської області та Новоселівське і Стельмахівка на Луганщині.

Українська авіація протягом поточної доби завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також удар по позиціях зенітних ракетних комплексів противника.

За добу наші воїни збили ударний БпЛА типу Shahed-136.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за поточну добу уразили 3 пункти управління, 2 райони зосередження особового складу, район зосередження артилерії та 2 склади боєприпасів окупантів.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – в зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости

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